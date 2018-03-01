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 ÇAMLICA TEPESİNDEN KAR MANZARASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.  Kar yağışının etkisiyle Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor...

 ÇAMLICA TEPESİNDEN KAR MANZARASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. 
Kar yağışının etkisiyle Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişiler manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da  karın  tadını çıkardı. İki köpek  kar üstünde oynarken kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Çamlıca tepesinden görüntü
-Yürüyenlerden görüntü
-Fotoğraf çekenlerden görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Kar üstünde oyun oynayan iki köpeğin görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

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