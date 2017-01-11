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CAMİDEKİ TENTE ÇÖKMESİNE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

  * Çöken tentenin ön bölümünü tutan ağaçlar daha büyük bir faciayı önledi. * Ölen iş adamının eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul () Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk...

CAMİDEKİ TENTE ÇÖKMESİNE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 

* Çöken tentenin ön bölümünü tutan ağaçlar daha büyük bir faciayı önledi.

* Ölen iş adamının eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün yaşanan tente çökmesi bugün bilirkişi tarafından incelendi.

İki kişiden oluşan heyet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerde bulundu. Çöken tentenin parçalarını ve olay yerini ayrıntılı olarak inceleyen heyet ölçümler yaptı.

AĞAÇLAR DAHA BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Bilirkişinin ilk tespitlerinden biri musalla taşlarının hemen önünde bulunan ağaçların daha büyük bir can kaybını önlediği şeklinde oldu. Tentenin ön kısmın yerle buluşmasına ağaçlar engel oldu. Tentenin bu bölümünde yer alanlar yara almadan kurtuldu. Can kaybı ve yaralanmalar tamamen çökmenin yaşandığı orta ve arka bölümde yaşandı.

EŞYALAR DURUYOR

Bu arada dünkü olayın izleri bugün olduğu gibi duruyordu. Cenaze namazı sırasında çöken tentenin altında kalanlar can havliyle ayakkabılarını, şemsiyeleri, atkılarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralı vatandaşlara ait olduğu düşünülen eşyalar olay yerindeydi.

OTOMOBİLİ BUGÜN ALINDI, EŞİ 8 AYLIK HAMİLE

Olay sırasında yaşamını yitiren tekstilci 45 yaşındaki Mustafa Ümit Şengezer'in cami yakınına park ettiği özel aracı bugün bir çalışanı tarafından alındı. Şengezer'in eşinin 8 aylık hamile olduğu ve özel bir hastanede tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

YARALI YAKINLARI OLAY YERİNDE

Bazı yaralıların yakınları da bugün camiye geldi. Bazıları olayın şaşkınlığı yaşarken, bazıları da ihmal ve kusurun kimden kaynaklandığının ortaya çıkması için mahkeme sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Bilirkişi heyetinin incelemesinden genel ve detay görüntüler

- Tentenin ön bölümünün tamamen çökmesini engelleyen ağaçlardan detay

- Ayakkabılardan, şemsiyelerden detay görüntüler

- Enkazdan detay görüntüler

- Yaşamını yitiren işadamının aracını almaya gelen çalışanının arkadan görüntüsü

- Vatandaşlarla röportaj

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