Görüntü Dökümü
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-Bakırköy Devlet Hastanesi acil girişi
-Ambulanslar
-Yaralıların ambulanstan indirilmesi
-Sedye ile yaralıların taşınması
-Genel ve detay görüntüler
CAMİDEKİ ÇÖKMEYLE YARALANANLAR HASTANEYE GETİRİLDİ (1)
Görüntü Dökümü -------------- -Bakırköy Devlet Hastanesi acil girişi -Ambulanslar -Yaralıların ambulanstan indirilmesi -Sedye ile yaralıların taşınması -Genel ve detay görüntüler
10 Ocak 2017 Salı 14:46
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