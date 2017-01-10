- CAMİ İMAMI KARABEY: ANONS YAPILDI

Haber: Süleyman KAYA Kamera: Erhan TEKTEN /İSTANBUL,()
İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Rahmi Yaran, yeni geldiğini kazayla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, “Anons yapıldı, evet" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Rahmi Yaran'ın gelişi
-Yaran'ın Karabey'le camiye ilerlemesi
-Karabey'in soruya yanıtı