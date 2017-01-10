Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki tentenin çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda belediyenin şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı görülüyor.
CAMİ AVLUSUNDAKİ TENTENİN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI...
Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki tentenin çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda belediyenin şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı görülüyor.
10 Ocak 2017 Salı 18:05
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