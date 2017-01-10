Cami avlusunda tente çöktü: 1 ölü, 40 yaralı

ATAKÖY 5. Kısım Camii avlusunda tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü. Olayda yaralanan 41 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralananlardan Mustafa Ümit Şengezer özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geriye kalan 40 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirilirken 14'nün ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.



Cenazeye katılanlar tentenin üzerinde çok fazla kar olduğunu ve her an çökme tehlikesi bulunduğunu gördüklerini söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruya, "Uyarı anonsları yapıldı" yanıtını verdi.



Bazı görgü tanıkları zabıtanın uyarı anonsuna rağmen imamın cemaati tentenin altına davet ettiğini söyledi. Tente faciasında hayatını kaybeden kişinin İstanbul Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren Şengezerler tekstilin sahibi Mustafa Ümit Şengezer olduğu öğrenildi.



(DHA)