- CAMİ AVLUSUNDA TENTE ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 10'DAN FAZLA YARALI (3)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Erhan TEKTEN - İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL

Ataköy 5. Kısım Camii avlusunda tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, olayda 1 kişinin öldüğünü belirtirken 10'un üzerinde de yaralı olduğunu söyledi.

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Camide 2 kişinin cenaze namazı kılındı. Bir cenaze camiden çıkarıldıktan sonra yakınları ayrıldı. 2'nci cenazenin çıkarıldığı sırada avludaki üzerinde kar yığınları bulunan tenteler büyük bir gürültüyle çöktü. Cenaze yakınlarının bir kısmı kaçtı. Ancak bir kısmı tentelerin altında kaldı.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİLER

Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda kişi yerde yardım beklerken o anlar kamerası tarafından görüntülendi. Sağlık ekipleri yaralılara yardım ederken AFAD, itfaiye ve sivil savunma ekipleri de çöken tentenin altında yaralı aradı. Çıkarılan yaralılar ambulanslara bindirilerek hastaneye götürüldü. Çok sayıda kişinin de olayın etkisiyle sinir krizi geçirerek yakınlarını aradığı görüldü.

"İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BU KATLİAMA İZİN VERİLDİ"

Cenazeye katılan bir kişi " Bİz cenazeye geldik. Bütün çadırların üstü en az 1 buçuk metre kardı. 2 metre bel vermiş vaziyetteydi. Cenaze namazına kadar bantla kimseyi almadılar. Biz de alınmasını beklemiyorduk. Daha sonra bile bile alındı cemaat. Bu facianın sorumlusu cami yönetimidir. Gereken yapılmalıdır. İstanbul'un göbeğinde bu katliama izin verildi. Bunların göçeceği belliydi" diye konuştu.

"ÜZERİMİZE ÇÖKECEK GİBİYDİ"

Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın ise, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi. "Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Çöken tentenin altında başka kalan olup olmadığı araştırılırken olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi.

Olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yaralılar (ÖZEL)

-Kurtarma çalışmaları (ÖZEL)

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Sinir krizi geçirenler

-Ambulansa bindirilenler

-Camiden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Belediye Başkanı açıklama

-Olay yerinde inceleme

-Detaylar

10.01.2017 - 13.59 Haber Kodu : 170110108

10.01.2017 - 14.15 Haber Kodu : 170110116

10.01.2017 - 14.22 Haber Kodu : 170110118

10.01.2017 - 15.40 Haber Kodu : 170110154_