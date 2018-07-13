Cam kırıkları yangın çıkardı, 20 dönüm orman arazisi zarar gördü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde cam kırklarının kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında 20 dönüm ormanlık alan ve 50 ağaç zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Kürtüllü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda cam kırıklarının kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine Malkara Orman İşletme Müdürlüğü ve Malkara Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 20 dönüm ormanlık alan ve 50 ağaç zarar gördü. İtfaiye ve jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökmü

-Yangına söndürme araçların gelişi

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-yanan ağaçlardan ve alevlerden detay

-soğutma çalışması yapılması

-ekiplerin çalışması

-ormandan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()