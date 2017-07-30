ÇALIŞKAN'DAN "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ AÇIKLAMASI 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,()

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, dün akşam yapılan 26’ncı ‘Yeditepe Huzur’ denetimine katılarak, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışkan, kanunsuzluklara fırsat vermeyeceklerini belirterek “Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağızö dedi.

İstanbul’da 39 ilçede gerçekleştirilen denetimlerin ardından Taksim Meydanı’nı ve festival alanını da gezen İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Çalışkan, “5 bin polisimizle birlikte hem sabit uygulamamızı hem de diğer uygulamalarımızı yaptık. Bugün 26’ncısı oldu. Şu ana kadar olağanüstü bir durum olmadı. Biraz önce de İstiklal Caddesi’nde arkadaşlarımızla dolaştık. Gayet iyi gidiyor, huzurlu gidiyor" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, vatandaşların denetimlere tepkileriyle ilgili soruya “Çok güzel. 26’ncı dedim, inanın hepsiyle ilgili dönüşler çok güzel oluyor. Biz de çok memnun oluyoruz. Hem polisin görünür olması hem pratiğinin gelişiyor olması vatandaşımıza da huzur veriyor. Biz de yaptığımız işten zevk alıyoruz. Yorucu oluyor, ama inanın zevk alıyoruz" şeklinde cevap verdi.

İstanbulluların, kentteki huzur ortamının devamını dileyen Çalışkan, “Huzurlu gidiyor. Bu huzurun devam etmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah, böyle devam edecek. İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığı siz de gördünüz. Diğer yerler de aynı şekilde. Çok şükür, huzurlu şekilde devam ediyor. Kanunsuz insanlara da fırsat vermeyeceğiz. Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağız, inşallah" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet müdürü Çalışkan'ın Taksim'deki görüntüsü

- Çalışkan'ın açıklaması

- Çalışkan'ın Taksim festival alanındaki görüntüsü

- Genel ve detaylar