ÇALDIKLARI TELEFONUN TUŞ KİLİDİNİ AÇAMAYINCA YAKALANDILAR

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul

İstanbul'daki AVM'lerde indirimli satış yapılan mağazalarda alışverişe dalan kadınların çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Polisin dikkati sayesinde yakalanan şüphelilerin, kontrol sırasında üzerlerinden çıkan cep telefonlarının tuş kilitlerini açamayınca gözaltına alındıkları öğrenildi.

CEP TELEFONLARININ TUŞ KİLİTLERİNİ AÇAMAYINCA GÖZALTINA ALINDILAR

Zeytinburnu'nda 18 Ocak 2017 tarihinde uygulama yapan polis ekipleri bir otomobilin içindeki üç kişiyi takibe aldı. Bir süre izlenen şüpheliler daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kontrol edilmek üzere durduruldu. Otomobilden herhangi bir suç unsuru bulunmazken, polis şüphelilerden üzerlerinden çıkan cep telefonlarını açmalarını istedi. Ancak şüpheliler üzerlerinde bulunan 4 cep telefonunda tuş kilitlerini açamadı. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen Kadir G.(19), Berkant I.(21) ile Elçin Y.'nin (25) AVM'lerde dolaşarak indirimli satış yapılan mağazalara müşteri olarak girdikleri tespit edildi. Burada iki erkek şüphelinin gözcülük yaptığı, Elçin Y.'nin ise alışverişe dalan kadınların arasına müşteri gibi girdiği belirtildi. Sözde giyim eşyalarına bakar gibi yaparak, kadınların çantalarındaki cüzdan ve cep telefonlarını çalan şüphelinin daha sonra kaçtığı belirtildi.

12 KADINI AYNI YÖNTEMLE SOYDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin bazı olaylarında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda şüphelilerin 12 kadının cüzdan ve cep telefonlarını çaldıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Elçin Y. tutuklanırken, Kadir G. ve Berkant I. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtları