Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İdlib' ten acı haber: Bir asker şehit
İdlib' ten acı haber: Bir...
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit

- CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ'NİN "EFSANE" ÖĞRETMENİ ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA ANILDI 

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL   Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'efsane' olarak andığı Edebiyat öğretmenliği yapan Mustafa Turgut ölümünün yıl dönümünde unutulmadı. Okul önünde düzenlenen...

- CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ'NİN "EFSANE" ÖĞRETMENİ ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA ANILDI 

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL  
Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin 'efsane' olarak andığı Edebiyat öğretmenliği yapan Mustafa Turgut ölümünün yıl dönümünde unutulmadı. Okul önünde düzenlenen anma töreninde öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde 17 yıl edebiyat öğretmenliği yapan 'MUTU' lakaplı Mustafa Turgut,  proje öğretmen yönetmeliğinin çıkmasıyla bir imam hatip lisesine atanmıştı. O günlerde tayin kararı öğrenciler arasında tepkiye neden olmuştu. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek 58 yaşında ölen Mustafa Turgut için bugün okul önünde anma töreni düzenlendi.
Törene Turgut'un öğrencileri, Eğitim-Sen üyeleri, veliler ve öğretmen arkadaşları katıldı. Grup “Mustafa Turgut onurumuzdur" şeklinde slogan attı. Mustafa Turgut'un, okulun önüne konulan fotoğrafına ise kırmızı karanfiller bıraktı. Törende öğrencilerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.
Törende konuşan Eğitim-Sen 8 Nolu Şube Başkanı Zeliha Baksi,  “İlerici aydın gençler yetiştirmeyi öğretmenlik hayatı boyunca amaç edinmiş bir eğitimciydi. Öğrencileriyle teması sadece okulla sınırlı tutmayan, öğrencilerini hayat okuluna hazırlayandı. Gençliğinde doğduğu madenci kasabasında, maden işçilerini örgütleyerek başladığı eşit ve özgür yaşam mücadelesine, üniversitede devam etmiş, öğretmen olduktan sonra da Eğitim-Sen'e uzanan eğitim emekçilerinin sendikal hak arayışının temel öncülerinden birisi olmuştu" dedi. 

Görüntü Dökümü:
---------------
- Okulun görüntüsü
- Grubun görüntüsü
- Karanfil bırakmaları
- Saygı duruşu
- Slogan atılması
- Baksi'nin konuşması
- Detaylar 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314