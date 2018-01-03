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BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()  İstanbul'daki terör örgütü FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...

BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 14 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

 


Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL() 
İstanbul'daki terör örgütü FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı baskınlarda 23 kişi yakalanmıştı.
Emniyette sorguları süren şüphelilerden 9'u Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 14 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü;
-Şüphelilerin adliyeye sevki

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