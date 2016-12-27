BUZLANAN YOLDA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Bağcılar Tekstilkent ve İstoç'u bağlayan İpek Yolu Caddesi Batışehir Mevkii'nde saat 07.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Ankara yönüne seyir halinde olan Nureddin Akgün yönetimindeki 34 DS 8148 plakalı araç yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak orta refüje çarptı. Hasarı görmek için sürücü Akgün aracından indi. Bu sırada buzlanma nedeniyle yolda kaymaya başlayan 34 LA 1016 plakalı kamyonet, Akgün'e ve aracına çarptı.

Sürüklenmeye başlayan araçlar yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle Akgün hayatını kaybederken, aracın içinde bulunan yolcu Soner Ayhan sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ayhan'ı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından çıkarabildi. Ayhan'ın sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Kazanın görgü tanığı sürücü Celal Çeliktepe, "Mahallemize doğru gidiyorduk. Bizim arabamız da kaydı. Sonra yolun karşı yönüne geçtik biz. O arabada bizim yaptığımız kazayı yaptı. O sırada bizim bir arkadaş onların yanına giderken. 'Gitme. Ne olur ne olmaz. Kazayı başkası da yapar. Gelir bizim üstümüze düşer' Tam benin dememle onun yanıma gelmesiyle kazanın olması bir oldu. O kamyon geldi. Bunları aldı götürdü. Buzlanma var. Bu kadar kişinin ölümüne sebep oldu. Vebalini kim ödeyecek şimdi" dedi.

BUZLANAN YOLDA BAŞKA KAZA

Öte yandan aynı yolda kazanın 100 metre ilerisinde yine buzlanma nedeniyle kaza oldu. 5 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bir sürücü, "Devlet çalışmıyor ki, yollara bak. Tuzlama muzlama hiçbir şey yok. Canımız çıkıyordu bu yolda. Ayakta bile duramıyoruz" dedi. Bir sürücü de, " Yollar buz. Frene bastık. Dört tur attık. Çarptık" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik her iki yönden de 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kamyonetin şoförü gözaltına alınırken, trafiğin normale döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Araçta sıkışan yolcuyu çıkartma çalışmaları

-İtfaiye ekipleri

-Yerdeki diğer ceset

-Sıkışan yolcunun çıkartılması

-Sağlık ekipleri

-Kamyonetin şoförünün polis aracına konması

-Çeliktepe ile röp

-Çeliktepe'nin aracı

-Diğer kazadaki sürücüler ile röp

-Diğer kazadaki araçlar

-Yoldaki trafik

-Araçların geçişi

-Genel ve detaylar

27.12.2016 - 08.25 Haber Kodu : 161227006

27.12.2016 - 09.14 Haber Kodu : 161227009