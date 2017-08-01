Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi ile ilgili olayda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5 kişi hakim karşısında
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi ile ilgili olayda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
01 Ağustos 2017 Salı 09:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.