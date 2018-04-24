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 BÜYÜKÇEKMECE'YE  DÖKÜLEN KİMYASAL MADDENİN KAMYONA YÜKLENME ANI

  Haber  : Alper KORKMAZ  / İSTANBUL Büyükçekmece'de göl havzasına dökülen kimyasal atığın hafriyat kamyonuna yüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı. GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ 19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç...

 BÜYÜKÇEKMECE'YE  DÖKÜLEN KİMYASAL MADDENİN KAMYONA YÜKLENME ANI

 
Haber  : Alper KORKMAZ  / İSTANBUL
Büyükçekmece'de göl havzasına dökülen kimyasal atığın hafriyat kamyonuna yüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasına pazar günü kimyasal atık dökülmüştü. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek atığın Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen kamyonunun GPS kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri dökümün  kamyon şoförü E.G. (56) tarafından yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan E.G. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından "Çevreyi kasten kirletme" suçundan  Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından kimyasal maddenin yüklenme anı
 

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