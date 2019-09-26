BÜYÜKÇEKMECE'DE SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE- Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.

Büyükçekmece güne sisli hava ile başladı. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı. Güneş doğuşunun ardından ısınan hava nedeniyle ilerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.

Görüntü dökümü:

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-Trafikten görüntü

-Sokaklardan görüntü

-Büyükçekmece'nin sis altındaki görüntüsü

-Sisten gözükmeyen binalar