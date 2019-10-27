banner314

banner325

Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKETTE SİLAHLI KAVGA

*Markette silahla bir kişiyi yaralayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı. Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Murat SOLAK/İSTANBUL,() Büyükçekmece'de markette çıkan silahlı kavgada market sahibinin arkadaşı yaralandı. Karnından yaralanan...

GÜNDEM 27.10.2019, 19:02
BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKETTE SİLAHLI KAVGA

*Markette silahla bir kişiyi yaralayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Murat SOLAK/İSTANBUL,()
Büyükçekmece'de markette çıkan silahlı kavgada market sahibinin arkadaşı yaralandı. Karnından yaralanan kişi tedavi altına alınırken, otomobille polisten kaçan şüphelilerden kaza yaptı. Şüphelilerden biri kaçarken diğeri olayda kullanılan silahla yakalandı.
Olay Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi saat 16.30 sıralarında otomobille markete geldi. Şüpheliler, iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahla ateş açtı. Market sahibinin arkadaşı Samet S. karnından yaralandı. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet S. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Samet S. Tedavi altına alındı.
POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI
Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin kaçtıkları otomobili tespit etti. Markete yakın bir yerde plakası tespit edilen otomobili gören ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Polislerden kaçan şüpheliler Fatih Caddesi'nde kaza yaptı. Otomobilden inen şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis şüphelilerden birini olayda kullanılan silahla yakalarken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahla yakalanan şüpheli,  ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği marketin çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede marketin bazı camlarının açılan ateş sonucu kırıldığı görülürken marketin içerisinde ve dışarısında boş kovanlar bulundu. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Silahlı kavganın yaşandığı market
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Kaçan şüphelilerin peşine düşen ekip araçları
-Şüphelilerin kullandığı otomobil
-Genel ve detay görüntüler

Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 8 15
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 8 14
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 9 11
11. Denizlispor 9 11
12. Çaykur Rizespor 9 11
13. Antalyaspor 9 11
14. Beşiktaş 8 9
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. İstanbulspor 9 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Giresunspor 9 8
15. Osmanlıspor 8 7
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Wolverhampton 10 12
12. Burnley 10 12
13. Brighton 10 12
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Granada 10 20
2. Barcelona 9 19
3. Real Sociedad 10 19
4. Atletico Madrid 10 19
5. Real Madrid 9 18
6. Villarreal 10 17
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Osasuna 9 11
13. Levante 10 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5