BÜYÜKÇEKMECE'DE KİMYASAL MADDE DÖKÜLMESİ: KAMYON SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

- Kamyonun sahibi, sürücüye adliye önünde tepki gösterdi.



Haber - Kamera: Alper KORKMAZ - / İSTANBUL

Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesiyle ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi.

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarına pazar günü kimyasal madde döküldü

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda, kimyasal maddenin Esenyurt'ta bulunan bir tekstil firmasından bir hafriyat kamyonuna yüklenerek getirilip olay yerine döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu hafriyat kamyonunu şoförü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü E.G. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. E.G.'nin adliyeye sevki sırasında kamyon sahibi tepki gösterdi. Kamyon sahibi, şoföre "Utanmıyor musun oraya dökmeye" diye bağırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kamyon sürücüsünün adliyeye sevki

-Tepki gösteren kamyon sahibi

-Olay yerinden görüntüler