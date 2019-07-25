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BÜYÜKÇEKMECE'DE KARPUZ YÜKLÜ KAMYONET KAZA YAPTI, KARPUZLAR YOLA SAÇILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçılırken, trafikte yoğunluk oluştu.  Kaza saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece S rampası yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde...

BÜYÜKÇEKMECE'DE KARPUZ YÜKLÜ KAMYONET KAZA YAPTI, KARPUZLAR YOLA SAÇILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı, karpuzlar yola saçılırken, trafikte yoğunluk oluştu. 
Kaza saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece S rampası yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde karpuz yüklü kamyonetiyle ilerleyen sürücü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin tentesi parçalanarak, karpuzların bir bölümü yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen bazı karpuzları vatandaşlar kamyonete yükledi. Yola saçılan kilolarca karpuz nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Sürücü, TIR'a arkadan çarptığını ve maddi zarar meydana geldiğini söylerken, bir görgü tanığı ise sürücüye yardım ettiklerini sağlam karpuzları taşıdıklarını söyledi. Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. 

Görüntü Dökümü
-Yola saçılan karpuzlardan görüntü
-Kaza kapan araçlardan görüntü
-Kamyonetten görüntü
-trafikten görüntü
-Görgü tanığı ve sürücü ile röportaj
-Diğer detaylar

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