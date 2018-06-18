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BÜYÜKADA'DA SEÇİM STANDI KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul Büyükada'da 2 kişinin bıçaklandığı seçim standı kavgasına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından Büyükada'da 17 Haziran gecesi kaydedilen...

BÜYÜKADA'DA SEÇİM STANDI KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
Büyükada'da 2 kişinin bıçaklandığı seçim standı kavgasına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından Büyükada'da 17 Haziran gecesi kaydedilen görüntülerde; saat 01.02'yi gösterdiği sırada bir kişi HDP'nin standına saldırıyor. CHP standındaki görevlinin müdahale etmesi üzerine iki arasında tartışma çıkıyor. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşüyor. Çevrede bulunan kişiler de olaya karışıyor. 2 kişinin bıçakla, 3 kişinin ise dövülerek yaralanmasıyla sonuçlanan olaya polis müdahale ediyor.
 
Görüntü Dökümü
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(KGYS GÖRÜNTÜSÜ)
-Standa saldırı anı 
-V.D.'nin standa saldıran kişinin yanına gitmesi
-İkili arasında tartışma yaşanması
-İkilinin kavga etmesi
-Çevrede bulunan kişilerin olaya karışması
-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Genel ve detay görüntüler

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