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BÜYÜKADA'DA RUAM'LI 81 AT GÖMÜLDÜ

Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucu 'ruam hastalığı' tespit edilen 81 at itlaf edilerek gömüldü. Günler önce ormanlık alana iki çukur kazılmış, çukurların neden kazıldığı merak konusu olmuştu. Ruam tespit edilen 81 at...

GÜNDEM 19.12.2019, 14:32
BÜYÜKADA'DA RUAM'LI 81 AT GÖMÜLDÜ
Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucu 'ruam hastalığı' tespit edilen 81 at itlaf edilerek gömüldü. Günler önce ormanlık alana iki çukur kazılmış, çukurların neden kazıldığı merak konusu olmuştu. Ruam tespit edilen 81 at o iki dev çukura gömüldü. Sabah saatlerinde güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler kapatılırken, öğleden sonra iş makinelerinin ayrılmasıyla birlikte atların gömüldüğü bölgedeki yol trafiğe açıldı.

GÖMÜLMEDEN ÖNCE KİREÇ DÖKÜLDÜ
Edinilen bilgilere göre 'ruam' tespit edilen atlar gömülmeden önce toprağa ve itlaf edilen atlara kireç döküldü. Bu arada Adalar'da bulunan diğer atlarda ruam hastalığı olup olmadığının tespiti için test çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Adalar'a hayvan girişi ve çıkışı ise karantina uygulaması kapsamında yasak.

"TEDİRGİNİZ ÇÜNKÜ BİZE HİÇBİR UYARI YAPILDI"
81 atın gömüldüğü bölgeye gelen iki Ada sakini tedirgin olduklarını ifade etti. Büyükada'da yaşayan ve atların gömüldüğü yere gelen Sevil Baştürk, "Tedirginiz, çünkü bize hiçbir uyarı yapıldı. Bu halk sağlığını da ilgilendiren bir konu. Ot ve mantar topluyoruz. Çukurlara bakmaya geldik. Adalar'da 10 senedir ruam var. Ruam toprakta yaşayan bir şey. 10 yılda da geçmeyen bir şey. Dolayısıyla atları karantinaya almadığınız sürece şimdi 80 diyorlar yarın 100 at daha çıkar. Bulaşıcı bir şey çünkü. İnsana da bulaşıyor. Sonuçta ortaya çıktı. Yoksa gizli saklı gömüleceklerdi. Bunu yaparken en azından halk bilgilendirilmeliydi. Bilgilendirme konusunda geç kalındı. Sonuçta 1800 at var. Bulaştı bu" şeklinde konuştu.  

"RİSK ALTINDA MIYIZ, DEĞİL MİYİZ? KİMSE AÇIKLAMA YAPMIYOR"
Büyükada'da yaşayan Rana Söylemez, "Dün haberim oldu, fotoğrafları gördüm. Sonrasında arkadaşlarımız da gelip görmüşler. Bugün tekrar ne oluyor diye görmek için geldik. Çoktan atlar gömülmüş ve çukurlar kapanmış. Sonuçta hastalıklı atlar gömüldü. Toprağa karışıyor mu? Bu topraktan ne kadar bulaşıyor? Biz sonuçta burada yaşıyoruz. Ormandan ot toplayıp yediğimiz de oluyor. Risk altında mıyız, değil miyiz? Hiç kimsenin bir açıklama yaptığı yok. Faytonları artık istemiyoruz. Nostalji olacak diye atlar sürekli telef ediliyor. Hastalıklı atlar geliyor. Diğer sağlıklı atlara da bu hastalık bulaşıyor" diye konuştu.  

Görüntü Dökümü
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-Atların gömüldüğü alandan görüntüler
-Vatandaşlarla röportaj
-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)
-Detay görüntüler

 

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