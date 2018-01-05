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BÜYÜ BOZARKEN ALTINLARI ÇALIYORLARDI 

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()  İstanbul'da evleri gezerek kadınlara "Sizin evde büyü var" diye ikna ederek içeri girdikten sonra altın ve ziynet eşyalarını çalan iki kadın, kurbanlarıyla sokakta karşılaşınca yakalandı. Şüphelilerin...

BÜYÜ BOZARKEN ALTINLARI ÇALIYORLARDI 

 

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() 
İstanbul'da evleri gezerek kadınlara "Sizin evde büyü var" diye ikna ederek içeri girdikten sonra altın ve ziynet eşyalarını çalan iki kadın, kurbanlarıyla sokakta karşılaşınca yakalandı. Şüphelilerin ev sahiplerinden evdeki tüm altınları istedikleri, dua okuyacaklarını söyleyerek bir bohçaya sardıkları daha sonra fark ettirmeden bohçayı değiştirip evden ayrıldıkları öğrenildi.
Maltepe'de 29 Kasım 2017 günü meydana gelen olay şöyle yaşandı; İddialara göre Semiha Ç. nin evine iki kadın geldi. Kadınlar ev sahibine  "evde çok büyük bir büyü var" diyerek içeri girmek için ikna etti. Ev sahibi söylenenlere inanarak kadınları içeri aldı.

BÜYÜ BOZMA SEANSI
Semiha Ç.'nin ifadesine göre içeri giren kadınlar bir süre sonra sözde büyüyü bozmak için dua okumaya başladı. Kadınlardan biri büyü bozmak için önce bir yumurta ardından 5 parça ip istedi. Bu sırada diğer kadın evde ne kadar altın ve para varsa bir bohçanın içine koyarak getirmesini istedi. Sözde büyü bozma seansına inanan Semiha Ç. evdeki kolye, yüzük, 2 çeyrek altın ve 400 lira parayı bir bohçaya koyarak getirdi. İki şüpheli bu sırada merak ederek gelen Semiha Ç.'nin yengesi Reyhan K.'dan da evindeki 6 bin lira ile 20 gram altınıda getirmesini talep etti. Bütün altınları sözde okuyarak yatak odasına bırakan iki şüpheli "24 saat geçtikten sonra bohçayı açın büyü bozulacak" diyerek evden ayrıldı.

ŞİKAYET İÇİN GİTTİKLERİ KARAKOLDAN DÖNERKEN ŞÜPHELİLERLE KARŞILAŞTI
Mağdur kadınlar 24 saat geçtikten sonra bohçayı açtığında içinde hiç bir şey olmadığını görünce dolandırıldıklarını anladı. Polise başvuran iki kadın şikayetçi oldu. Ancak karakoldan dönen iki kadın, yolda kendilerini dolandıran kadınlarla karşılaştı. Kadınların şikayeti üzerine iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüphelilerin daha öncede benzer yöntemle Ümraniye bölgesinde bir karı kocanın para ve altınlarını çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler Altın M. (31) ve Yeşim G. (33) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyede tutuklandılar.


Görüntü Dökümü:
-Şüphelinin adliyeden çıkışı
-Detaylar

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