Bursa'da Türk Telekom binasında silah sesleri (1)

BURSA'da Türk Telekom'un merkez binasında silah sesleri duyuldu. Olayda yaralıların olduğu belirtildi.



Bursa'da bugün saat 14.15'te, Türk Telekom'un Genç Osman Mevkii'ndeki merkez binasında silah sesleri duyuldu. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.