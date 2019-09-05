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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Alevlere 2 saat boyunca 45 itfaiye...
GÜNDEM 05.09.2019, 13:18
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, saat 14.30 itibarıyla kontrol altına alındı. Alevlere 2 saat boyunca 45 itfaiye eri ile AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, 20 itfaiye aracı, 6 arazöz ve 13 tanker ile müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının, fabrikada bulunan kimyasal maddeler yüzünden büyüdüğü belirtildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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