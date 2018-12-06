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BURSA'DA HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERİYOR

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün (WHO) normal kabul ettiği Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 0-50 aralığında iken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesindeki verilere göre, Bursa’da hava kirliliği değerleri 150'yi aştı. Değerler, WHO’nun...

BURSA'DA HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERİYOR

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün (WHO) normal kabul ettiği Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 0-50 aralığında iken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesindeki verilere göre, Bursa’da hava kirliliği değerleri 150'yi aştı. Değerler, WHO’nun belirlediğinin 3 kat üzerine çıktı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, "Yoğun şehirleşmenin olduğu bölgelerde toksik gazların yoğunlaşması KOAH hastalığı ve akciğer kanseri riskini artırıyor’’ dedi.

Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden Bursa’da yaşanan hava kirliliği riskli seviyelere ulaştı. Yüksek basıncın da etkisiyle çöken kirli hava ve sis şehri adeta battaniye gibi örttü. Sanayinin  yoğun olduğu ve hava kalitesi düşük olan bölgelerde akciğer kanseri riskinin arttığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, ‘’Bilindiği üzere çevre kirliliği giderek artmakta. Atık karbon ürünlerinin doğada birikmesi sonucu etkilenmemek mümkün değil. Sanayileşmeyle birlikte toksik gazların giderek yoğunlaşması insanların hayatını tehlikeye atmakta. Özellikle yoğun şehirleşmenin olduğu bölgelerde Kronik Obsüritif Akciğer (KOAH) hastalıkları ve akciğer kanseri riski artıyor. Bununla beraber astım, KOAH gibi alerjik bünyeli kişilerde olan solunum sıkıntısı sendromları ortaya çıkmaktadır" dedi.

NORMAL DEĞERİN 3 KAT ÜSTÜNDE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) normal kabul ettiği Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) değeri 0-50 aralığında iken, Bursa’daki değerlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın verilerine göre normal değerlerin 3 katının üzerinde riskli (sağlıksız) kategoride olduğu bildirildi. 5 Aralık saat 15.00'de bakanlığın resmi sitesinden alınan verilere göre HKİ değeri Kestel’de 176.3, Yıldırım’da 157.5, Demirtaş’ta 152.1 olarak ölçüldü.

Şehrin birçok noktasında görüş mesafesini de ciddi oranda düşüren kirli hava nedeniyle maskesiz sokağa çıkamadığını söyleyen vatandaş Timural Çilingir, "Bursa’da hava kirliliği fabrika ve egzoz dumanlarının yoğun olması nedeniyle çekilmez bir duruma geldi. Sabahları dışarıya çıktığımızda genizimiz yanıyor. Buna kesinlikle bir çözüm bulunması lazım. Artık şehirde maskesiz gezemez duruma geldik. Şehrimizi yaşanabilir şehirler sıralamasında üst sıralarda gösteriyorlar ama maalesef öyle değil. Bu duruma yetkililerin bir çare bulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()-

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