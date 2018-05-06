Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da bir otomobil ile TIR çarpıştı. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilde 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. TIR sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Bursa-Orhaneli Yolu üzeri Kapıkaya Mevkinde 23.50'de meydana geldi. İddiaya göre, Orhaneli istikametine seyreden İsmail Acar idaresindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden bir TIR çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü İsmail Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından TIR sürücü ise olay yerinden TIR'ıyla kaçtı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri incelenmek üzerine Adli Tıp Morguna kaldırılken Jandarma, kaçan TIR'ın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar