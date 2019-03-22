Bursa' da fabrikada yangın(1)

Bursa’nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Yangın fabrikanın tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünden yükselen dumanlar Bursa’nın birçok yerinden görülürken, yangının çevredeki depolara da sıçradığı belirtildi.