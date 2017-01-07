BURSA BALIKESİR YOLUNDA KUYRUK 35 KİLOMETRE

Kar ve tipi yüzünden Bursa-Balekisir Karayolu'nun Gölyazı Mevkii'nde, iki yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kaza uzun araç kuyruğuna neden oldu. Otobüslerin kaldırılamaması sonucu oluşan araç kuyruğu yaklaşık 35 kilometreye vardı. HAva sıcaıklığınının zaman zaman sıfırın altında 3 dereceye düştüğü karayolunda sürücüler ve yolcular araçlarında beklerken kaza yapan otobüslerin kaldırılması çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Karayolundan görüntüler

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