Burhan Kuzu’dan tartışmaya açık 19 Mayıs kutlaması

Türkiye'de Anayasa Profesörü olarak tanınıp sonra siyasete giren Prof. Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasında Vahdedtin'i anması tepkilere neden oldu. Burhan Kuzu, mesajında Atatürk'ün Samsun'a yeni bir devlet kurması için Vahdettin tarafından gönderildiği imasında bulunan mesaj yayınladı. "Vahdettin'i sagı ile anıyorum" ifadesini kullandı.

AKP eski milletvekili Burhan Kuzu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Twitter hesabından Atatürk yerine Sultan Vahdettin'i andı. Kuzu'nun Vahdettin'i anmasına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ''FETÖ'nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi?'' diyerek tepki gösterdi.

AKP eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda tartışmaya açık bir paylaşıma imza attı.

Kuzu, yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine yurttan kaçan Sultan Vahdettin’i andı. Paylaşıma CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve çok sayıda kişi sert tepki gösterdi.

Kuzu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919’da Resmi Gazete’de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun’a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum.”

”BU TARİHİ, FETÖ’NÜN KİTAPLARINDAN MI ÖĞRENDİN?”

Burhan Kuzu’nun tweet’ini alıntılayarak tepki gösteren CHP’li Erol, ”Burhan Kuzu, sen kim, Milli Mücadele kim? Sen kimsin kafana göre tarih yazıp, tarihin gerçekliklerini eğip bükmeye çalışıyorsun! FETÖ’nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi? Yazıklar olsun bu Cumhuriyet sayesinde geldiğin makamlara, aldığın ünvanlara” ifadelerini kullandı.