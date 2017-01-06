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BURGAZADA'DA HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

    Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul Burgazada'da Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından  denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle...

BURGAZADA'DA HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

 

  Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul Burgazada'da Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından  denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Burgazada'daki Ayios İoanis Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.  Adalar Metropoliti Yakosov tarafından yönetilen ayine Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Ziyaretçiler kilisede mum yakıp dua etti.  Yaklaşık 3 saat süren ayinin sona ermesinden sonra ziyaretçilerle sahile inen Metropolit Yakosov okunan duaların ardından haçı denize attı. Bu anı bekleyen 9 kişi de Marmara Denizi'nin soğuk sularına atladı. Bu yıl haçı çıkaran Burgazada sakini 13 yaşındaki Andon Parizyanos oldu. Yakosov denize atlayanlara ucunda haç bulunan altın kolye hediye etti. Haç çıkarma töreni sırasında Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin önlem aldığı görüldü.     Görüntü Dökümü: -------------------------- -Ayinden detaylar -Ayine katılanlar -Din adamları ve ayine katılanların sahile yürümesi -Yakosov'un haçı denize atması -9 kişinin denize atlaması -13 yaşındaki çocuğun haçı çıkarması -Denize atlayanlara altın kolye verilmesi -Genel ve detaylar  

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