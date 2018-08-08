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BULGAR MAFYA LİDERİNİN SEVGİLİSİ VE ADAMLARININ TESLİM EDİLME ANLARI

-Teslim edilme anları saniye saniye kaydedildi.  Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL   Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi  ve 5 adamı Bulgaristan'a...

BULGAR MAFYA LİDERİNİN SEVGİLİSİ VE ADAMLARININ TESLİM EDİLME ANLARI

-Teslim edilme anları saniye saniye kaydedildi. 

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL  
Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi  ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi. 

Görüntü dökümü:
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-İlina S.T(Beyaz elbiseli) ve diğerlerinin teslim edilme anları
-Zhelyazkov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılması
-Genel ve detaylar 

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