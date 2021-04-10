Bu illerde Ramazan'da İftar-İmsak arası elektrik kesinti yapılmayacak

Türkiye’de üç bölgede 8.4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ çalışma saatlerinde Ramazan ayına özel düzenlemeye gitti. Buna göre Ramazan boyunca İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta iftardan imsak saatine kadar planlı bakım, yatırım ve bağlantı çalışmaları kaynaklı kesinti yapılmayacak.

Türkiye’de 3 dağıtım bölgesinde 8.4 milyondan fazla abonesine hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), tüketicilerin Ramazan ayı boyunca enerjide sıkıntı yaşamaması için planlı kesinti saatlerinde yeni düzenlemeye gitti. Pandemi sürecinde dağıtım şebekelerindeki kullanıcıların planlı elektrik kesintilerinden asgari düzeyde etkilenmesi için çalışmalarının yüzde 80’ini gece 00.00-06.00 arasında gerçekleştiren 3 şirket, iftar ile sahur arasında tüketicilere kesintisiz enerji hizmeti sunmak hedefiyle 13 Nisan’da başlayan Ramazan ayı boyunca bu saatler arasındaki planlı kesintileri iptal etme kararı aldı.

GÜN İÇİNDE KAÇINILMAZ OLAN KESİNTİLER 17.00’YE KADAR SONA ERECEK

Bu adım ile birlikte İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta Ramazan ayında iftardan imsak saatlerine kadar planlı bakım, yatırım ve bağlantı çalışmalarından kaynaklanan kesintiler yapılmayacak. Mesken ağırlıklı bölgelerde gerçekleştirilecek uygulama kapsamında enerjinin güvenli sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu çalışmalar ise en geç saat 17.00’ye kadar tamamlanacak.

PLANLI KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

İstanbul Avrupa Yakası’nda 5.2 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta’da 2.2 milyon abonesi olan AEDAŞ ile Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla abonesi bulunan ÇEDAŞ, kaliteli ve kesintisiz enerji için ihtiyaç duyulan noktalara düzenli olarak bakım ve yatırım çalışmaları yapıyor. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları sırasında ise gerek abonelerin gerekse çalışanların güvenliği için elektriğin bir süre kesilmesi gerekiyor. Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintiler aslında ileride daha büyük çaplı kesintilerin önünü geçmek, mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin talep ettiği enerjiyi karşılamak için zorunluluk olarak gündeme geliyor. Kesintinin olacağı bölgelerdeki abonelere önceden bilgilendirme yapılırken şartlara göre çalışmaların tüketicilerin enerjiye en az ihtiyaç duyacağı saatlerde yapılmasına gayret gösteriliyor.

BEDAŞ hakkında:

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir. www.bedas.com.tr

AEDAŞ hakkında:

28 Mayıs 2013 tarihinde özelleşen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır. Çalışma esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen AEDAŞ; hizmet verdiği Antalya, Isparta ve Burdur’daki yaklaşık 2,2 milyon aboneye kesintisiz ve yüksek kalitede elektrik dağıtımı görevini “Enerjimizle yanınızdayız” sloganı ile sürdürmektedir. AEDAŞ; inovasyona, hizmet kalitesine, müşteri ve çalışan memnuniyetine verdiği önemi, hayata geçirdiği projeler ve vizyoner bakış açısıyla desteklemektedir

ÇEDAŞ hakkında:

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 31 Ağustos 2010 tarihinde özelleşerek hizmetlerine başlamıştır. Çalışma esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen ÇEDAŞ, iletim noktalarından aldığı elektriği son kullanıcılara dağıtmaktadır. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 51.869 km² alanda, 1 milyondan fazla aboneye, 2,4 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan ÇEDAŞ kaliteli hizmet anlayışını benimsemektedir. www.cedas.com.tr