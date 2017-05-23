BTK-TİB ve SPK'da FETÖ operasyonu: 55 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi ve KHK'larla kapatılan FETÖ'ye ait özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı işlemlerinin bu sabah başladığı bildirildi.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında; Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan (BTK-TİB) 33 kişi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi ve KHK'larla kapatılan FETÖ'ye ait özel okullarda görevli yönetici konumundaki 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.