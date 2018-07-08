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BREZİLYALI KADINA "CİNSEL TACİZ" İDDİASINDA SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ()  Atatürk Havalimanı'nda bindiği otobüste Brezilyalı  Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli S.K., hakkında "Cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi...

BREZİLYALI KADINA "CİNSEL TACİZ" İDDİASINDA SANIĞA 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () 
Atatürk Havalimanı'nda bindiği otobüste Brezilyalı  Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli S.K., hakkında "Cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. S.K. ifadesinde sedef hastalığı nedeniyle pantolonun içine elini sokarak bacak arasını kaşıdığını belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti. Mahkeme de S.K.'nın sağlık raporlarıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek hastalığının kaşıntıya sebep olup olmayacağının tespit edilmesine karar verdi.3 yıldır süren dava da sanığa bir türlü ulaşılamadığı için dava karara bağlanamıyor. İlk duruşmada sanığın mahkemede ulaşan evraklara göre,  çalışmak için Rusya'ya gittiği belirtildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ağustos 2015'de meydana gelen olay şöyle oldu :  Brezilyalı Angelica Lino De Carvalho Atatürk Havalimanı'na gelip kent otobüse bindi. Aynı otobüste bulunan S.K., bir süre sonra Angelica Lino De Carvalho'ya bakarak tatmin olmaya  çalıştı. Bunun  üzerine otobüsün arka tarafına kaçan Angelica Lino De Carvalho, otobüsten inerek şikayetçi oldu.

"ŞİKAYETÇİYİM"
Carvalho da şikayetinde şunları söyledi: "Otobüste cam kenarında oturuyordum.  45 yaşlarındaki erkek bir şahıs da benim çapraz tarafımda cam kenarında oturuyordu. Bu erkek şahıs bana bakarak kendisine dokunmaya ve  kendisini okşamaya başladı. Yine bana bakarak sağ elini pantolonunun içine koyarak cinsel organını okşamaya ve mastürbasyon yapmaya başladı. Ben de ayağa kalkarak kendisine baktım. Şahsı bu şekilde görünce otobüsün arka tarafına doğru kaçtım. Bu şahıs da  otobüsün ön tarafına giderek arkadaşının yanına oturdu. Şikayetçiyim.Uzlaşmak istemiyorum."

"SEDEF HASTALIĞIM VARDIR"
Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli S.K. ise "“Benim sedef liken plonüs hastalığım vardır. Vücudumun çoğu yerinde iltihaplanmalar ve yaralar var. Bu iltihap ve yaralar sürekli kaşınmakta. Yolda giderken yine kaşınmaya başladım. Hatta bir ara elimi pantolonumun içine sokarak  bacak aralarımı kaşıdım. Benim arka çapraz tarafımda oturan bayan bir şahıs otobüs muavininin yanına gitti. Muavin yanıma gelerek kimliğimi istedi ben  de sorun çıkarmadan kimliğimi verdim. Yaptığım hareket tamamen hastalığımdan kaynaklanmaktadır. Hastalığım ile ilgili elimde doktor raporu mevcut değildir, Bu hastalığımla ilgili bir çok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor" dedi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Savcılık hazırladığı iddianamede şüpheli S.K.'nın savunmasının kendisini kurtarmaya yönelik olarak değerlendirildiğini belirtti. Savcılık şüpheli S.K. hakkında "Cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 2015 yılında dava açtı.

ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLEREK RAPOR ALINMASI İSTENDİ
Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık duruşmalara katılmadı.  Mahkeme,  Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nden alınan tedavi evrakları ile sanığın  Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.  Adli Tıp Kurumu'na gönderilen yazıda “Dosyamızın  sanık ile birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek sanıktaki rahatsızlığın   kasık bölgesinde mevcut olup olmadığının ve bu rahatsızlığın kaşıntıya sebep olacak  nitelikte  bir hastalık olup olmadığı  hususunda  rapor düzenlenmesi, düzenlenecek olan rapor ve dosya aslımızın mahkememize  gönderilmesi rica olunur" denildi.   Dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Görüntü Dökümü:
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-Sanık S.K.'nın fotoğrafı
-Brezilyalı Carvalho'nun fotoğrafı

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