Bozdağ: PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılmasında konusunda ABD ile mutabakata varıldı (1) 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Seçim güvenliğine ilişkin Bozdağ, "Ülkemizin her yerinde seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alındığının bilinmesini isteriz" dedi.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ

Bayram öncesi emekli maaşları ve ikramiyelerine ilişkin Bozdağ, "İdari bir tatil kararı alma gereği duyulmamıştır. Emeklilerle ilgili bayram ikramiyelerine ilişkin, BAĞKUR ve emekli sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da. SSK emeklisi 8 haziranda bayram ikramiyesini alabileceklerdir. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin emekli maaşları bayram sonrasına denk geliyordu. Bunların emekli maaşlarının bayram öncesi ödenmesi 11-12-13 Haziran'da ödemelerin tamamlanması hususu kararı alınmıştır. Ödemeler öne çekildi" diye konuştu.

"PYD VE YPG'NİN MENBİÇ'TEN UZAKLAŞTIRILMASINDA KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI"

Menbiç'e ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, "Siyasi çözümün bulunması bizim de temel arzumuz. ABD ile Türkiye arasında bu anlamda oluşturulan ortak çalışma grupları çalışmalarını yürüttüler. Bugün Dışişleri bakanımızı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri bakanı bir araya geldi. Bütün çalışmaları görüştüler. Türkiye ve ABD, PYD ve YPG'nin Menbiç'ten uzaklaştırılması konusunda bir yöntem benimsenmesinde mutabakata varıldı. PYD ve YPG'nin bölgeden uzaklaştırılması için de bir yol haritası çizilmesi konusunda da mutabakata varıldı. Bir takvim kondu ucu açık bir çalışma değil. Umarız ki müttefikimiz ABD bu ön mutabakatın gereğini yerine getirir. Şu anda olumlu bir noktadayız" diye konuştu.

"KANDİL'E TÜRKİYE BUNDAN SONRA DA GİREBİLİR. HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Bozdağ, "Kandil'in terör örgütünü merkezi olduğunu bilmeyen yok. Türkiye'deki terörün oradan yönetildiğini de biliyoruz. Kandil'e daha önce defalarca operasyon Türkiye yaptı. Bundan sonra Kandil dahil Türkiye'ye dönük her türlü terör tehdidinin olduğu yere Türkiye'nin operasyon yapma hakkı vardır. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir. Her an her şey olabilir" dedi.



