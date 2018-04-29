BOZDAĞ: KURMAYA ÇALIŞTIKLARI ÇATI DAHA İNŞAAT AŞAMASINDA BAŞLARINA YIKILDI

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ;

"Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa biz onlara yardım edip çatının altından kurtarabiliriz."

İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'den İYİ Partiye geçen 15 milletvekiline ilişkin soruya Bozdağ, "Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu durum çok üzücü. Sayın Genel Başkan'ın durumu daha da kötü, daha da üzücü. Çünkü 15 milletvekilini ağlata ağlata bir başka partiye gönderdi. Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki, demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki, kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalmasın diye. Ben buradan vatandaşlarımız adına sormak isterim; Sayın Kılıçdaroğlu bu 15 milletvekilini hangi kumpası bozmak için gönderdi? Bu 15 milletvekilini demokrasi kahramanı ilan etti ama hangi konularda demokrasi kahramanlığı yapmak üzere bir başka partiye ağlata ağlata gönderdi? Şimdi ne değişti de demokrasi kahramanı olarak giden vekiller kahramanı oldukları partiden, demokrasiden hemen gerisin geri dönüp Cumhuriyet Halk Partisine dönme ihtiyacı gördüler. Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi." cevabını verdi.

"ÇATIYI HEP BERABER ÇÖKERTTİLER"

Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı aday arayışlarına ilişkin soruya Bozdağ: "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve paydaşları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar, elleri ayakları birbirine dolaştı ve çatıyı hep beraber çökerttiler. Şu an çatının altındalar herhalde nasıl kurtulacaklarını herhalde düşünüyorlar. Eğer yardıma ihtiyaçları varsa biz onlara yardım edip çatının altından kurtarabiliriz." diye cevapladı.

"KENDİ ADAYLIKTAN KAÇINIYOR, ADAY OLMAKTAN KORKUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun bir genel başkanın 80 milyonu kucaklayamayacağı yönündeki sözlerini yorumlaması istenen Bozdağ, "80 milyonu kucaklayamayacak neden siyaset yaptığını sormak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması kendisini Türkiye'yi yönetmeye talip olmamasının gerekçesi, öyle ortaya koyuyor. Siz Türkiye'nin yürütmesine talip değilseniz o zaman niçin siyaset yapıyorsunuz? 'Anlaşarak da anlaşmayarak da Türkiye'nin yönetimine talip değilim' diyor. O zaman halk sana neden oy versin? Kendi adaylıktan kaçınıyor, aday olmaktan korkuyor. Etrafı onu aday olmaya zorlamasın diye sürekli gerekçeler üretiyor. Her gün Cumhurbaşkanımıza diyor ki 'Çık bir televizyonda tartışalım. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım.' diyor. O zaman senin yüreğin yetiyorsa işte meydan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Cumhur İttifakımızın adayı, bizim adayımız. Sen de kimlerin adayı oluyorsan ol, Türkiye'nin meydanlarında yarışın. Hakem aziz Türk milleti olsun ve kararını ona göre versin." ifadelerini kullandı.

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Bekir Bozdağ'ın açıklamaları

29.04.2018 - 18.03 Haber Kodu : 180429125