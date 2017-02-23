Bozdağ: Fettullah Gülen'in darbe teşebbüsünde bulunduğuna dair bilgiler bizim elimizden daha fazla ABD'de vardır (2)

BOZDAĞ: "BÖYLESİ BİR ÖRGÜTÜN ABD İSTİHBARATI TARAFINDAN TAKİP EDİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNMEK SAFDİLLİK OLUR"

"KANADA'DA ÇİFTLİKLER SATIN ALINDIĞINA DAİR CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"

Bozdağ, Gülen'in başka ülkeye gidebileceği iddialarına ilişkin, "Kanada'da çiftlikler satın alındığına dair ciddi istihbaratlar var" dedi.

"TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINA BİR MARAZA ÇIKARALIM DİYE ATEŞE ODUN ATIYORLAR"

Bozdağ, "15 Temmuz darbe kalkışması sürecinde ABD'nin bir katkısı, rolü, bilgisi var mı?" sorusu üzerine, "Ülkeler arasındaki ilişkilere bakmamız gerekir iki ülke arasındaki ilişkiler iki ülkenin çıkarına. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyi gitmesini istemeyen çevreler, her defasında Türkiye ile Amerika arasına bir maraza çıkaralım diye ateşe odun atıyorlar. Bunu yapan büyük çevreler var. Türkiye'nin ABD, Rusya gibi ülkeler ile iyi ilişkileri olması her zaman iyidir. Uluslararası terör ile etkin bir mücadele dayanışmayı gerekli kılıyor. Uluslararası işbirliği şarttır. Fetullahçı terör örgütü de uluslararası işbirliğini gerektiriyor" diye konuştu.

"BİZİM DIŞIMIZDAKİ ÜLKELER EGEMEN BAĞIMSIZ ÜLKELER"

Bozdağ, "Bizim dışımızdaki ülkeler egemen ülkeler, bağımsız ülkeler onlarla ilişkilerin de bir hukuku var. İlişkilileri bu hukuk çerçevesinde yürütmemiz gerekiyor. Ona göre yürütüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE MÜTEKABİLİYET İLKESİNİ UYGULAYACAK"

Farklı ülkelere sığınma talebinde bulunanların Türkiye tarafından iade edilmesi talebine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte şunu yapabiliriz. Yapıyoruz da Türkiye'ye karşı bu konularda hangi hukuk uygulanıyorsa biz de mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bizimle dayanışma içerinde bulunanlara suçluların iadesine ilişkin konuda biz de aynı dayanışmayı göstereceğiz. Türkiye'nin taleplerini kulak ardı edenler olduğu zaman da Türkiye'ye yapılan muamelenin aynısını biz de yapacağız. Bu bir terörist ise yapmayacağız. Diğer konularda mütekabiliyet ilkesini uygulayacak" diye konuştu.

"GÜLEN İADE EDİLMEZSE TÜRKİYE- ABD İLİŞKİLERİNE ONARILMASI ÇOK ZOR BİR TAHRİBAT VERİR"

"ABD Gülen'i iade etmezse ya da uzun bir sürece yayarsa Türkiye'nin tavrı ne olur?" sorusu üzerine Bozdağ, "Türkiye- ABD arasındaki ilişkilere büyük zarar verir. Sürecin uzaması da ilişkileri olumsuz etkiliyor. İade edilmemesi kararının çıkması elbette Türkiye- ABD ilişkilerine onarılması çok zor bir tahribat verir. Türkiye bunu kabul edemez. Usame Bin Ladin Türkiye'de olsaydı ABD'nin iade taleplerine kayıtsız kalmış olsaydık ABD bundan rahatsızlık duymaz mıydı? Elbette duyardı" diye konuştu.

"KANADA'DA ÇİFTLİKLER SATIN ALINDIĞINA DAİR CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"

Gülen'in başka ülkeye gidebileceği iddialarına ilişkin, Bozdağ, "Kanada başta olmak üzere çiftlikler satın alındığına dair ciddi istihbaratlar var. Başka ülkeler de var. Kanada da biraz daha yoğunlaşmış çalışma olduğuna dair istihbaratlar var. Tramp'ın seçilmesinden sonra da bu çalışmaların daha da ivme kazandığına dair istihbaratlar geliyor. Bu bilgileri de ABD Adalet Bakanlığı'na da ilettik. Kanada'da yeni alınmış bir arazi kimlerin aldığı isimleri açıklamam istihbarat bilgisi" dedi.

"YUNANİSTAN'A MÜTEKABİLİYET ÇERÇEVESİNDE ADLİ YARDIMLAŞMA OLACAK"

Yunanistan'a sığınan darbe girişiminde bulunanların iadesine ilişkin Bozdağ, "Yunanistan darbe teşebbüsünde bulunup sonrasında kaçan kişilerin iade talebini reddetti. Yargı bunu yaptı. İki ülke arasındaki görüşmelerin tam tersi bir karar. İade edilecekleri yönünde bir beklenti vardı. Sonuç başka türlü çıktı. Bu sonucun böyle çıkması bundan sonraki iki ülke arasındaki ilişkilere yansıyacaktır. Mütekabiliyet çerçevesinde bu adli yardımlaşma konusu ona göre ele alacağız" ifadelerini kullandı.

BYLOCK KULLANAN, FETÖ İLE BAĞLANTILI SİYASİLER" TARTIŞMASI

"ByLock kullanan, FETÖ ile bağlantılı siyasiler" tartışmasına ilişkin Bozdağ, "Soruşturmaların içerisinde geçmişte siyaset yapmış değişik partilerden pek çok siyasetçi var. ByLock ile ilgili konuda çalışmalar devam ediyor. Kim varsa adli süreçler işler. Medyada çıkan isimlere ilişkin bir çok haber asılsız" dedi.

(DARBE TEHLİKESİ) "ÜFÜRÜYORLAR PİYASADA"

"Darbe tehlikesi geçti mi?" sorusuna Bozdağ, "Fettullahçı terör örgütünün bundan sonra Türkiye'de bir güç kullanma ihtimali olduğuna ihtimal vermiyorum. Öyle bir gücü falan kalmadı. Üfürüyorlar piyasada. Verdikleri bütün tarihler geçti. Beklentileri canlı tutmaya çalışıyorlar. Örgütün çözülmesini engellemek için sürekli yalan söylüyorlar" dedi.

Haber: Hakime TORUN / ANKARA ()