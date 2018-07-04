Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Boya yüklü TIR, alev alev yandı

Haber-Kamera: Özay DOĞAN/POZANTI(Adana),() Adana'nın Pozantı ilçesinde boya yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boya dolu TIR'ın dorsesinden yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Eskişehir'deki...

Boya yüklü TIR, alev alev yandı

Haber-Kamera: Özay DOĞAN/POZANTI(Adana),()

Adana'nın Pozantı ilçesinde boya yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boya dolu TIR'ın dorsesinden yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
Eskişehir'deki bir fabrikadan aldığı boyaları Irak'a götüren Mahmut Almaz'ın kullandığı 73 TA 052 plakalı TIR, Ankara - Adana Otoyolu'nda ilerlediği sırada Pozantı'da alev aldı. Aracı yolun sağına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremeyen Almaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada TIR'ın dorsesini saran alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından dorseyi ve ağaçlık alanı söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, alevlerin söndürülmesiyle yeniden açıldı. Yangında yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesindeki boyaların tamamı yandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü
------------------------
- Alev alev yanan TIR'dan görüntü
- Ağaçlık alana sıçrayan alevlerden görüntü
- İtfaiye erinin TIR'a köpüklü su sıkması
- TIR şoförü ile röp.
- Bekleyen araçlardan görüntü

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325