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BOSTANCI TREN İSTASYONU İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL Hızlı Tren Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı Bostancı İstasyonu yapım çalışmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yangın Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi'nin girişinde saat 00.00...

BOSTANCI TREN İSTASYONU İNŞAATINDA YANGIN

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
Hızlı Tren Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı Bostancı İstasyonu yapım çalışmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.  Yangın Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi'nin girişinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.   
 
YAKLAŞIK BİR SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
Alevleri gören işciler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi.  Olay yerine kısa sürede gelen Erenköy, Kadıköy ve Maltepe ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangınbir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. 


ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YANGINI CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKTİ.
Bazı vatandaşlar yanan yerin alevlerin cep telefonun kamerasıyla çekerken alevlerin istasyon yakında bulunan binalara yükseldiği görüldü. Herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. 
 
KADIKÖY İSTİKAMETİNE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ve polis ekiplerin çalışmalarından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
 
"YANGIN BÜYÜKTÜ, İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞMESİYDİ BİNALARA SIÇRAYABİLİRDİ"
Yangını gören Ayvaz Dinç yaşananları şöyle anlattı: "Dışarıya çıkarken etrafıma bakınca yandığını gördüm. İstasyon alevleri şekilde yanıyor. Alevlerin ısısı benim bulunduğum yere kadar geldi. Mahsur kalan birisi olmadı. İnşaat sırasında çalışanlar alevleri görünce bir an terk ettiler. Dumanlardan etkilenen de olmadı. İtfaiye ekipleri yetişmeseydi binalara sıçrayabilirdi"
 
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan istasyonda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan  soruşturma devam ediyor. 
 
Görüntü Dökümü
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(CEP TELEFONU KAMERASI)
-Alev alev yanan istasyon
-Dumanların yükselmesi
-Binada oturan vatandaşın yangını çekmesi
-Genel ve detaylar 

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Bostancı İstasyonun detay
-İşcilerden görüntü
-Oluşan trafik caddenin kapatılması
-Trafiğin açılması
-Sağlık ve polis ekipleri
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar
 

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