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Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (YENİDEN) 

  Antalya'da boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kepez ilçesi Kanal Mahallesi...

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vuran koca adliyede (YENİDEN) 

 

Antalya'da boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ü. (55), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde iki katlı müstakil evde oturan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü dün saat 14.00 sıralarında konuşmak için eve çağırdı. Hurda toplayıp satan Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Süleyman Ü., polisteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Ü., adliyeye çıkarılırken, gazetecilerin, 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna "Ben bir şey yapmadım, ben vurmadım" diye yanıt verdi. 
Diğer yandan Dilek Ü.'nün tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor. Dün ameliyatla vücudundaki saçmalar çıkarılan Dilek Ü.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin asayişten çıkarılması 
-Polislerle ekip arabasına yürümesi
-Şüphelinin 'Ben kimseye bir şey yapmadım' diye konuşması
-Ekip arabasının hareket etmesi
-Asayiş dış plan

'193 MB// 1 DK 46 SN'

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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