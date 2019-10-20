BOŞANDIĞI EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ: 3 ÖLÜ(ek bilgilerle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan biri kadın 2 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla olay yerinde intihar etti. Hastaneye kaldırılan biri kadın 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isminin Sezgin Er olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı 01 YU 330 plakalı otomobil ile Topçu Sokağa gelerek bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in de içinde bulunduğu, İbrahim Şilfeler'e ait 34 AGL 137 plakalı aracın önünü kesti. Bu sırada İbrahim Şilfeler geri geri kaçmak isterken park halinde duran başka bir araca çarparak durdu. Bu sırada araçtan inen eski koca Sezgin Er ise eski eşi Özlem Er'e ve yanında bulunan ve doktor olduğu öğrenilen Şilfeler'e silahla ateş açtı. Saldırı sonrası araç içinde bulunan eski eş Özlem Er ile Şilfeler ağır yaralanırken, saldırıyı düzenleyen Sezgin Er de aynı silahla intihar etti. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan Özlem Er ile İbrahim Şilfeler'e ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Sağlık ekipleri saldırıyı düzenleyen Sezgin Er'in de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Saldırı sonrası hastanelere kaldırılan Özlem Er ile Şilfeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak sokak başlarına emniyet şeridi çeken polis ekipleri her iki araçta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alırken, etrafta da güvenlik kamera çalışması yaptı. Olay yerinde bulunan her iki otomobil de çekici ile otoparka çekildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından düzenlediği saldırı sonrası intihar ederek hayatına son veren Sezgin Er'in cansız bedeni ise cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin çalışması

- Olay yerindeki araçların görüntüsü

- Yerdeki cesedin görüntüsü (saldırıyı düzenleyen Sezgin Er)

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar