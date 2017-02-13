BOŞALTILAN APARTMANI SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA İstanbul

Bahçelievler'de belediye zabıta ekipleri tarafından boşaltılan 11 daireli apartmanı soyan hırsızlar yakalandı. Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından yakalanan iki zanlı Kocasinan Polis Merkezi'ndeki sorgularının ardından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Yankesicilik ve hırsızlık suçlarından daha önce de sabıkaları bulunan F.Y ve B.K dün gece Mahmutbey Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekiplerin şüphelenmesi üzerine yakayı ele verdi. Büyük boy çanta taşıyan iki kişiden şüphelenen polis şahısları durdurup arama yaptı.Aramada, evlerden sökülen kullanılmış musluklar, kapı tokmakları ile birlikte çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Yakalanan zanlıların çaldıkları eşyalar sahiplerine teslim edildi.

BÜTÜN ÇALINAN EŞYALAR GERİ GELMEDİ

Bu arada evlerine hırsız giren bina sakinleri karakola giderek eşyalarını teslim aldı. Ancak bazıları televizyon ve benzeri büyük elektronik eşyalarının bulunamadığını, muhtemelen hırsızlar tarafından satıldığını söyledi.

ZABITA "TEHLİKE VAR" DİYEREK BOŞALTTI

Kentsel dönüşüme giren Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 16. Sokaktaki 11 daireli Nur Apartmanı sakinleri, geçtiğimiz cuma gecesi eşyalarını alamadan apar topar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Daha önce boşaltılıp yıkılan yan binadaki temel inşaatının tehlike arz ettiğini söyleyen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, Nur Apartmanı sakinler inden binayı boşaltmalarını istedi. Eşyalarını alamadan yakınlarının yanına sığınan daire sakinleri, mühürlenen binaya giremedi. Ancak o mührü söken hırsızlar, 11 dairenin tamamının kapılarını kırararak bazı değerli eşyaları çaldı.



APARTMAN SAKİNLERİ TAŞINDI

Bugün Nur apartmanı tamamen boşaldı. Bina sakinleri kalan eşyalarını taşıyıp daireleri boşalttı. Kiraya çıkan daire sahipleri, kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılacak binanın yerine yenisi yapılıncaya kadar başka yerlerde yaşayacak.

Görüntü Dökümü:

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- Hırsızlık zanlılarının karakoldan çıkarılması

- Hırsızlık zanlılarından ele geçirilen çalıntı eşyalardan detay

- Apartman sakinlerinin taşınmasından genel ve detay görüntüler

- Boşaltılan dairelerden detay

- Evlerine hırsız giren daire sahiplerinin hırsızların yakalanmasıyla ilgili sözleri