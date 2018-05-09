'BÖLÜNME'DEN SONRA CERRAHPAŞA'DA AKADEMİK KURUL OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Haber - Kamera: Erhan Tekten / İstanbul

Bazı üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeleri ve öğrencileri durumu protesto etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Akademik Genel Kurul olağanüstü toplanacak. Konuyla ilgili olarak üniversitenin resmi internet sitesinden duyuru yayımlanırken, Prof Dr. Bülent Önal'da bahçede toplanan öğrencilere açıklama yaptı. Önal, "Akademik kurul yapılacak. Bu akademik kurula alanlarında uzmanlaşmış idare hukukçusu hocalarda katılacak. Onlarla bundan sonraki süreçte bölünmemek için yasal olarak neler yapılır hangi haklarımız var enine boyuna bunlar tartışılacak. Ne tür haklarımız var ve bunları sonuna kadar nasıl kullanabiliriz üstüne olacak" dedi.

"191 YILLIK MAZİMİZİ 191 SANİYEDE GÖTÜREN MİLLETVEKİLLERİNE SORUYORUM…"

Öğrenciler yasa tasarısının meclis genel kurulundan geçmesini alkış ve sloganlarla protesto ederken, Prof Dr. Ahmet Gökhan Akkan, "Ben şimdi 191 yıllık mazimizi 191 saniyede götüren milletvekillerine soruyorum, bu fakülte yılda ortalama 1 milyon hasta bakmış, demek ki 50 milyon hastaya elimiz değmiş. Demek ki 80 milyonun 3'te 2'sine biz tedavi vermişiz. Demek ki, sizlerin de 3'te 2'sini tedavi etmişiz. Bundan sonra da edeceğiz. 500 kişinizin 350'sine bakmışız. Şimdi bundan sonra soruyorum. Annenizi babanızı kızınızı, çoluğunuzu, torununuzu bu hekimlere getireceğinize göre, onların yüzüne nasıl kızarmadan gözlerine bakıp da umut bekleyeceksiniz" ifadeleri kullandı. Daha sonra grup dağıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Bahçede toplanan kalabalık

-Önal'ın konuşması

-Alkışlar ve sloganlar

-Öğrencilerle röp

-Akkan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 16.37 Haber Kodu : 180509148

