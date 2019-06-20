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Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilere Memur Sen'den destek

HİZMET-İŞ Sendikası'nca, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 10’uncu gününde de devam etti. İşçileri, Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde Memur-Sen...

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilere Memur Sen'den destek

HİZMET-İŞ Sendikası'nca, Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için Bolu'dan Ankara'ya başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 10’uncu gününde de devam etti. İşçileri, Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde Memur-Sen üyeleri karşıladı.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, adaylığı döneminde 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağına dair söz verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sini ise 22 Nisan günü işten çıkarttı. Bolu Belediyesi önünde 49 gün oturma eylemi yapan işçiler, daha sonra Ankara'ya yürüyüş başlattı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI
Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş 10'uncu gününde de devam etti. Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Karadere Mevkii'nden başlayan yürüyüşte işçileri, Saray Mahallesi girişinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika üyeleri karşıladı. Binlerce kişi, Saray Mahallesi çıkışına geldi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mustafa Arslan, burada yaptığı konuşmada yürüyüşlerinin 10'uncu gününde olduklarını belirterek, "İnşallah cumartesi günü, yürüyüşümüz CHP Genel Merkezi'nin önünde tamamlanacak. Bolu-Ankara yürüyüşünün 10’uncu gününde sesimiz, feryadımız hissedilmiş oldu" dedi.

'İŞÇİ MEMUR OMUZ OMUZA'
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da işçiler ile beraber yürüyeceklerini ifade etti. Yalçın, işçilerin Bolu'dan yola çıktığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Memur-Sen olarak biz de belediyelerdeki baskılar, yıldırmalar, istifalar, zorbalıklar, sürgünler için günlerdir sesimizi yükseltiyor, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Öyleyse, 'işçi-memur omuz omuza' dedik ve yürüyüşün 10'uncu gününde HAK-İŞ'i burada karşıladık. Bu yürüyüş onurlu bir yürüyüştür, bu yürüyüş beraber bir yürüyüştür. Bu zorbalıklara son verme yürüyüşü diyerek bir araya geldik."
Konuşmaların ardından yürüyüşe yeniden başlayan işçiler, bugünkü yürüyüşlerini Etimesgut Eryaman kavşağında sonlandıracak.

-Yürüyüşten görüntü
-Memur Sen üyelerinin karşılaması
-Konuşmalar
-Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, ()-

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