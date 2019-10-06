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BOLU'DA POLİSEVİNDE YANGIN (1)
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / İSTANBUL Bolu'da D-100 Karayolu Elmalık Köyü mevkiinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede polisevini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis...
GÜNDEM 06.10.2019, 01:10
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / İSTANBUL
Bolu'da D-100 Karayolu Elmalık Köyü mevkiinde Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede polisevini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Polisevindeki yangın
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