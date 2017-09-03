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Bolu'da orman yangını

BOLU'nun Göynük İlçesi'nde orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi...

Bolu'da orman yangını

BOLU'nun Göynük İlçesi'nde orman yangını çıktı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisindeki sarıçam ormanında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan, yangın söndürme helikopterleriyle de havadan müdahale edildi. Büyüyen alevler nedeniyle karadan müdahale güçlükle yapıldı. Çevre illerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de hava kararana kadar havadan müdahaleyi sürdürdü. Havanın kararması ile birlikte helikopterler yangın alanından çekildi. Karadan yapılan müdahale ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangına itfaiye, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildiğini, köylüler ile ilçe halkının da çalışmalara destek verdiğini söyledi. Başkan Kazan, "Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanan bölge sarı çam ormanı. Sarı çam ormanını söndürmek zor. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Yangının yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu, ancak rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ettiği belirtildi. Helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla tekrar yangına müdahale edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Helikopterden cep telefonu ile çekilen görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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