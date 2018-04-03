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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: GÖZALTINA ALINAN 16 ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

- Öğrencilerin aileleri ve arkadaşları adliye önünde açıklama yaptı Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi'nde  Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: GÖZALTINA ALINAN 16 ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

- Öğrencilerin aileleri ve arkadaşları adliye önünde açıklama yaptı

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul,
Boğaziçi Üniversitesi'nde  Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdığı gerekçesiyle  gözaltına alınan 16 öğrenci  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı sevk edildi. Adliyenin önündeki meydanda toplanan öğrencilerin aileleri ve arkadaşları "Eğitim hakkı engellenemez. Gençliğe, üniversiteye, Boğaziçi'ye özgürlük" yazılı pankart açtı. 

"ÖZGÜR DÜŞÜNCEYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Grup adına basın açıklaması okuyan Tilbe Akın, "Kampüste demokratik hakkını kullanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik polis operasyonlarında 22 Mart-3 Nisan tarihleri arasında toplam 26 öğrenci gözaltına alındı. 10'u farklı tarihlerde serbest bırakılırken, 16'sı hala gözaltında" dedi. "Üniversitelerde özgür düşünceyi savunmaya devam edeceğiz" diyen Akın, "Gözaltılar derhal serbest bırakılsın, üniversiteler üzerindeki baskılar son bulsun" diye konuştu.  

"ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"
Daha sonra gözaltına alınan öğrencilerden birinin babası olan Mustafa Kök konuştu.  Kök, "Bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde gerek benim çocuğum, gerekse başka çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklarımızın şu anda yargıda ceza alacak hiçbir şekilde ceza alacak bir şey yaptığını düşünmüyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI ALMAYA GELDİK"
Gözaltında olan bir başka öğrencinin velisi de, "Çocuklarımız ifade ve düşünce özgürlüğünün gereğini yapmışlardır. Üniversite ortamında olması gereken özgürlükleri kullanmışlardır. Buraya çocuklarımızı almaya geldik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Tilbe Akın açıklama
-Mustafa Kök
-Bir öğrenci velisi
-Faruk Birtek açıklama
-Genel ve detaylar

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