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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: 15 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırıldığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye getirilen 15 öğrenci, "Terör örgütü...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR: 15 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,
Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırıldığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye getirilen 15 öğrenci, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta çıkan olayların ardından gözaltına alınan 16 öğrenciden, 15'i bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca dosya üzerinden işlemleri tamamlanan öğrenciler, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderildi. Tutuklanması talep edilen 15 öğrenci, nöbetçi mahkemece sorgulanacak. 
 

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