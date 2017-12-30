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BOĞAZ KÖPRÜLERİ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

* Boğaz köprülerinden otomobil geçiş ücreti  8,75 TL oldu. Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli...

BOĞAZ KÖPRÜLERİ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

* Boğaz köprülerinden otomobil geçiş ücreti  8,75 TL oldu.

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere, Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranda zam yapıldı. 
Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri 1 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha kısa sürede ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların ve Boğaz Köprülerinin, uzun yıllar hizmet vermek üzere servis ömürlerinin uzatılması bakım-onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesine bağlıdır. Bu amaçla ücretli hizmet veren otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme yapılmasına karar verilmiştir.
Yeni fiyat ayarlaması uygulaması; daha önce yapılanlara göre farklılıklar içermekte olup araç sınıflarına ve coğrafi bölgelere göre geçiş ücreti tarifesi yöntemi benimsenmiştir. Yeni fiyat ayarlamasında büyük şehirlerde toplu taşımayı özendirerek trafik sıkışıklığını azaltmak ve bunun sonucunda  zararlı emisyon salınımını minimize ederek çevreyi korumak da hedeflenmiştir. Bu çerçevede otomobil ağırlıklı 1. ve 2.sınıf araçlara daha yüksek ve ticari faaliyet ağırlıklı ağır tonajlı 3., 4., 5.araçlara daha düşük fiyat artışı uygulanmış ve bazı otoyollarda 3., 4., 5. sınıflara herhangi bir ücret artışı yapılmamıştır.
Köprü ve Otoyollarda uygulanacak geçiş ücreti ayarlamasında;
Boğaz Köprülerinde, 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama % 25, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama %10 oranında artırılmıştır.
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı Kesimi), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda, 1. sınıf araç ücretleri  ortalama % 25, 2. sınıf araç ücretleri ortalama %15,  3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama % 10 oranında artırılmıştır.
Çukurova Otoyollarında (Niğde-Mersin-Adana Batı Kesimi) ve (Adana Doğu-G.Antep-Ş.Urfa Kesimi),  1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama  % 10 oranında artırılmış, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.
Boğaz Köprüleri ve tüm otoyollarda 6. sınıf motosiklet ücretlerinde artış yapılmamış olup bu sınıfta 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilecektir. Buna göre; Boğaz Köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8,75 TL, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 TL, en yüksek geçiş ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri ve otoyol geçiş ücret tarifesi Karayolları Genel Müdürlüğünün internet adresi www.kgm.gov.tr'de  duyurulacaktır."
Boğaz köprülerinden geçiş ücreti 2017 yılında 7 liraydı. 

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