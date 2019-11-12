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'BOĞAZ'I KAPLAYAN SİS ÖRTÜSÜ (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis...
GÜNDEM 12.11.2019, 09:14
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()
İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu.
Görüntü dökümü:
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-Kız kulesi
-15 Temmzu Şehitler Köprüsü
17°
parçalı az bulutlu
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